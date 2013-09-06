Екс-голову СБУ Наливайченка підозрюють у співпраці з ЦРУ

Про це заявив перший заступник генерального прокурора країни Ренат Кузьмін в інтерв`ю українській газеті "Сегодня".

"За заявою народних депутатів зареєстровано кримінальне провадження про розголошення держтаємниці колишнім головою СБУ Наливайченком. Поки мова йде про розголошення секретних відомостей і передачу конфіденційних даних, що є власністю держави", - цитує Кузьміна "Сегодня".

За його словами, Наливайченко міг надати співробітникам ЦРУ доступ до секретних документів.

"Зокрема, перевіряється інформація, надана народними депутатами, про те, що пан Наливайченко виділив співробітникам ЦРУ кабінет на Володимирській (в СБУ) і дав їм можливість ознайомитися із секретними документами. При цьому жоден з іноземних фахівців допуску для такої роботи офіційно не отримував. Йде збір даних, допитуються інші співробітники СБУ, проводяться експертизи", - сказав перший заступник генпрокурора.

У відповідь на уточнююче питання про можливість Наливайченком залишити Україну Кузьмін констатував наявність депутатської недоторканності у екс -голови СБУ.

"Він - народний депутат. Залучення його до кримінальної відповідальності без згоди парламенту неможливо. Навіщо йому їхати?" - зазначив Кузьмін.

Сам Наливайченко називає заяву колег-нардепів проти нього «енкаведистською маячнею». Нагадаємо, Наливайченко очолював СБУ з березня 2009 по березень 2010 року. До цього він три роки обіймав посаду в.о. голови СБУ при президенті Вікторі Ющенко.