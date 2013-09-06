ЦРУ покаже в Сенаті "жахливе" відео про хімічну атаку в Сирії

За словами Файнштайн, ЦРУ опрацювало близько 170 наявних відео та представило 13 з них, на яких найчіткіше видно наслідки застосування нервово-паралітичного газу зарину, пише РИА Новости.

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"Це ( відео) жахливо", - сказала сенатор. "Ми розмножили цей DVD і передамо його кожному члену сенату , можливо і членам палати представників, щоб вони могли на відпочинку подивитися його"​​, - сказала Файнштайн. Конгрес поки що перебуває на літніх канікулах і збереться наступного тижня.

За словами голови сенатського комітету, її особисто переконали докази, показані у фільмі, змонтованому ЦРУ.

"Для мене цього достатньо. Я думаю, що заборона хімічної зброї добре обгрунтована, і це можна побачити точно, подивившись на те, що трапилось. У них є тонни, тонни цього матеріалу", - сказала сенатор.

Ситуація в Сирії загострилася після 21 серпня, коли з'явилася інформація про застосування урядовими військами хімічної зброї в ході операцій проти бойовиків під Дамаском. Західні країни, включаючи США і Великобританію, скористалися цією непідтвердженою інформацією та заговорили про можливе військове втручання в сирійський конфлікт в обхід ООН.

Керівництво обох партій в Конгресі дало зрозуміти, що підтримує запит адміністрації на застосування сили проти Сирії. При цьому серед рядових депутатів зберігаються заперечення проти операції.

Серед противників військових дій - так зване ізоляціоністсько крило Республіканської партії, а також демократи, які побоюються за справжність представлених доказів застосування хімзброї.

Деякі депутати висловлюють побоювання щодо дестабілізації близькосхідного регіону в результаті можливих бойових дій.

Голосування Конгресу щодо цього документу відбудеться 9 вересня.

Інтервенцію проти Сирії без мандата Ради Безпеки ООН підтримують сім країн Євросоюзу. Це Франція, Данія, Хорватія, Румунія, Греція, Латвія і Кіпр. Загальну позицію ЄС належить виробити главам МЗС 28 країн Союзу на неформальній зустрічі у Вільнюсі 6-7 вересня.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що не виключає згоди Москви на військову операцію в Сирії, якщо вина Дамаска в застосуванні хімзброї буде доведена, але лише з санкції РБ ООН.