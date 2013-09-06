Для розвитку економіки Україні знадобиться 207 мільярдів гривень

Ця сума включає в себе зовнішні запозичення в обсягу 13 млрд грн, а також залучення коштів із інших джерел під державні гарантії в обсягу 64 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Години питань до уряду у Верховній Раді заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов.

«Прогнозний обсяг фінансування державної програми активізації економіки на 2014 рік становить 207,159 млрд грн, зокрема, за рахунок державного бюджету – більш як 23 млрд грн, місцевих бюджетів – більш як 5 млрд грн, за рахунок кредитів міжнародних фінансових організацій – більш як 13 млрд грн та інших джерел – зокрема коштів, які залучаються під державні гарантії – більш як 64 млрд грн – це основний ресурс програми», - сказав Прасолов.

При цьому, кажучи про прогнозні макропоказники розвитку економіки в 2014 році, міністр відзначив, що уряд не чекає значних цінових коливань на ринку, розраховує оптимізувати експортно-імпортні операції та продовжити політику стимулювання внутрішнього попиту.