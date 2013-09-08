У Житомирській області чоловік підірвався на міні (фото)
11:02, 08 вересня 2013Суспільство
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У Житомирській області внаслідок вибуху під час розбирання мінометної міни часів війни загинула людина.
Зруйнована вибухом веранда / Фото: ДСНС
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, вибух стався 7 вересня о 18.30 у селі Кам’яний Брід Володарсько-Волинського району на території приватного домоволодіння.
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«Внаслідок події загинула 1 особа та зруйновано веранду», - йдеться у повідомленні.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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