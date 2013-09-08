Держава дотує газ багатим, які цього не потребують - Пинзеник

Таку думку в інтерв'ю ZN.UA висловив доктор економічних наук, народний депутат України Віктор Пинзеник.

«Доки з державного бюджету буде дотуватися споживання газу далеко не бідних громадян?», - запитує Пинзеник.

За його словами, уряд планує додатково виділити "Нафтогазу" майже 11 мільярдів гривень на покриття дефіциту НАК.

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«Вагома частина цих коштів йде на оплату газу, спожитого далеко не бідними людьми, оскільки уряд вирішив їх дотувати», - підкреслив Пинзеник.

«Як можна купувати газ за 400 доларів, а продавати за 100? Більше вигоди від такого «продажу» має той, хто більше купує. А купує більше той, у кого більший будинок. І держава величезні кошти спрямовує на підтримку тих людей, для яких ці гроші взагалі нічого не варті. Компенсувати слід тільки тим, хто цього дійсно потребує, і для цього в країні існує, хай і далеко не якнайкраща, але система житлових субсидій», - заявив депутат.

«В Україні миряться з фундаментальними принциповими провалами соціальної політики. У нас вона не пов'язана з доходами тих, хто одержує соціальну допомогу. Українська влада має розуміти, що держава повинна підтримувати тих, у кого доходи менші. У нас же левова частка соціальних виплат йде тим, хто далеко не відповідає критеріям бідності», - підсумував народний депутат.

Таким чином, економіст вважає, що держава допускає "фундаментальні провали соціальної політики", компенсуючи різницю в цінах на газ тим, хто цього не потребує. В той же час, незаможним необхідно надавати адресні субсидії, вважає він.