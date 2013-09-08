В Одесі провели парад бороданів (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, парад під назвою «Бородат-парад» пройшов в центрі міста з нагоди Всесвітнього Дня бороди - від Археологічного музею до Потьомкінських сходів. Завершився він урочистим покладанням квітів до пам'ятника Засновникам Одеси, центральна постать якого, імператриця Катерина Друга, яка скасувала в роки свого правління податок на бороду, запроваджений Петром Першим.

На свято зібралися понад 100 бороданів різного віку з України, Росії, Білорусі та Молдови.

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Перед ходою вони всі разом сфотографувалися біля статуї Лаокоона, розташованої біля музею. Під час ходи учасники дійства скандували «Всім борода!», «Зігріває в холоди борода!».

Параду передував конкурс інтелектуального орієнтування - піший квест - «Слідуй за білою бородою». Він був пов'язаний з бородатими особами Одеси. Наприклад, Лаокоон - бородань, який бореться зі зміями.

Після параду його учасники вирушили святкувати День бороди в один з місцевих клубів.

Всесвітній День бороди відзначають щорічно в першу суботу вересня. В Одесі такий захід відбувся вперше.

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