Google відзначив сторіччя "мертвої петлі"
08:47, 09 вересня 2013Суспільство
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Сьогодні Google відзначив своїм анімованим малюнком - дудлом - сторіччя з дня першого в історії виконання фігури вищого пілотажу "мертва петля".
Дудл присвячений "мертвій петлі"
Мертва петля - рух літака траєкторією, що є замкненою петлею у вертикальній площині - уперше була виконана 27 серпня (9 вересня) 1913 року у Києві росіянином Петром Нестеровим, через що її часто називають також "петлею Нестерова".
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Вважається, що ця фігура поклала початок історії вищого пілотажу.
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