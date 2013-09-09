Google відзначив сторіччя "мертвої петлі"

08:47, 09 вересня 2013
Суспільство
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Сьогодні Google відзначив своїм анімованим малюнком - дудлом - сторіччя з дня першого в історії виконання фігури вищого пілотажу "мертва петля".

Дудл, мертва петля, Нестеров

Мертва петля - рух літака траєкторією, що є замкненою петлею у вертикальній площині - уперше була виконана 27 серпня (9 вересня) 1913 року у Києві росіянином Петром Нестеровим, через що її часто називають також "петлею Нестерова".

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Вважається, що ця фігура поклала початок історії вищого пілотажу.

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