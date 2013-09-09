Українські харчовики використовують небезпечні для здоров'я добавки та підсолоджувачі

Таку думку на прес-конференції в УНІАН висловив керуючий партнер аналітичної групи Da Vinci AG Андрій Колпаков.

«Законодавство у цій сфері абсолютно не сформоване, і Україні вкрай необхідно, щоб зберегти конкурентоспроможність, зберегти здоров'я громадян, значно посилити норми (використання харчових добавок - УНІАН), як це зараз відбувається в усьому світі», - сказав Колпаков.

За його словами, сьогодні в країні діє дуже ліберальне законодавство щодо використання харчових добавок, зокрема підсолоджувачів. Однак, як стверджує експерт, навіть воно не виконується, а державний контроль у цій сфері ведеться неефективно.

Наприклад, в країні офіційно дозволено використання 13 добавок - підсолоджувачів, проте реально на ринку використовується близько 20. Водночас, серед дозволених підсолоджувачів, чотири - аспартам, цикломат, ацесульфам калію і сукралоза - можуть, як показують наукові дослідження, завдати істотної шкоди здоров'ю людини. Крім того, за словами Колпакова, в Україні норми вмісту харчових добавок - підсолоджувачів у продуктах харчування регламентуються тільки в деяких випадках, тоді як у США, ЄС та країнах арабського світу їх використання або суворо обмежена, або заборонено зовсім.

У зв'язку з цим, експерт вважає, що вітчизняним законодавцям за участю медичних експертів необхідно негайно приступити до розробки закону «Про харчові добавки», в якому врахують всі світові тенденції у цій сфері. «Україні потрібен єдиний закон про харчові добавки, тому що ситуація, коли норми про харчові добавки, а це по суті норми, які стосуються харчової безпеки для всіх громадян України, розкидані по різних документах, починаючи від закону про вино і закінчуючи спільним листом МОЗ та Міносвіти, є неприпустимою», - вважає Колпаков.

Водночас, експерт вказує на необхідність посилення санкцій щодо імпортерів і продавців офіційно не дозволених у країні харчових добавок та обмеження використання підсолоджувачів у продуктах харчування.

Як повідомляв УНІАН, за результатами соціологічного дослідження, проведеного центром «СОЦИС» на замовлення Da Vinci AG, 98,3% опитаних українців вважають, що держава повинна жорсткіше захищати споживачів у питаннях безпеки продуктів харчування. До того ж 96,2% опитаних підтримують прийняття закону про обмеження використання підсолоджувачів у продуктах харчування, а 97% респондентів - за повну заборону шкідливих для здоров'я харчових добавок.