Виробництво вітчизняних автомобілів скоротилося на 21%

Про це УНІАН повідомили в прес-службі асоціації автовиробників України «Укравтопром».

На тему: Утилізаційний збір не буде стосуватися автомобілів, ввезених до 1 вересня

Згідно з повідомленням, в серпні п.р. порівняно з серпнем минулого року виробництво легкових автомобілів скоротилося на 19,4% - до 5,268 тис. одиниць, комерційних автомобілів - на 26,9%, до 261 одиниці, автобусів - на 41,5%, до 240 штук.

Разом з тим, порівняно з липнем поточного року в серпні виробництво легкових автомобілів зросло на 14,3%, комерційних - на 24,9%, автобусів - на 0,4%.

Як повідомляв УНІАН, виробництво автомобілів в Україні в липні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року скоротилося на 24,5% - до 5,55 тис. одиниць, в червні порівняно з червнем 2012 року - на 28,5%, до 4,551 тис. одиниць, у травні порівняно з травнем минулого року - на 49%, до 3,558 тис. одиниць.

Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «АИС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» (Чернігівський автозавод і Бориспільський автозавод).

За підсумками 2012 року виробництво легкових автомобілів в Україні в умовах відсутності держпідтримки і слабкого автокредитування, за даними Держстату, скоротилося на 28,5% - до 69,7 тис. одиниць. При цьому виробництво вантажних автомобілів торік скоротилося порівняно з 2011 роком на 7,1% - до 2,936 тис. одиниць, а випуск автобусів - на 14,4%, до 3,206 тис. одиниць.