Київ може скоротити закупівлю російського газу до 10 мільярдів кубометрів

Про це на прес-конференції в Луганську заявив лідер фракції Партії регіонів у Верховній Раді, голова Луганської обласної організації Партії регіонів Олександр Єфремов, повідомляє "ОстроВ".

"Коли з Росією було підписано договір про ціну на газ, ми були в опозиції. Нам говорили, це тимчасово, ви прийдете до влади, і все повернеться. Потім РФ про це забула. Але ми сьогодні говоримо про інше: чому країни Євросоюзу отримують цей же газ на 130-200 доларів дешевше? Це несправедливо. Ми вивчили всі питання, єдине, що нам залишається, це споживати не 41 млрд кубометрів газу, а 27 млрд кубометрів. Думаю, що через деякий час Україна зможе закуповувати лише близько 10 мільярдів", - сказав О. Єфремов.

Як повідомляв УНІАН, Україна в січні-липні 2013 року скоротила імпорт газу в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року на 33,6 % - до 12,446 млрд куб. м.

За підсумками 2012 року Україна скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5 % - до 32,939 млрд куб. м.

Середня ціна газу, який Україна імпортувала в липні (середня митна вартість імпортного природного газу), зменшилася на 0,3 % порівняно з попереднім місяцем - до 406,56 дол за тис. куб. м. Середня ціна газу, який Україна імпортувала в серпні 2013 (середня митна вартість імпортного природного газу), зменшилася на 0,3 % порівняно з липнем - до 393,5 доларів за тисячу кубометрів.