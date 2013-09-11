Завтра в Україні продовжиться тепла осінь

Завтра, 12 вересня, на Правобережжі України буде хмарно з проясненнями, часом йтиме дощ, місцями з грозами.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі, на решті території України очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці у східній половині подекуди буде туман.

Вітер протягом доби переважатиме південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, у східних областях 6-11°; вдень 17-22°, у південній частині до 25°.

У Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень часом дощ, місцями гроза. Температура на Київщині вночі 10-15°, вдень 17-22°. У м. Києві температура вночі 12-14°, вдень 18-20°.

11 вересня температура води становила в Чорному та Азовському морях 19-21°, в районі Одеси 14°; в Дніпрі біля Києва 15°.