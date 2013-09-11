Американські вчені створили вакцину від мавпячого СНІДу

Про це йдеться в статті, опублікованій в журналі Nature.

На тему: В Україні знизилася смертність від СНІДу

Автори дослідження, Луїс Пикер з Орегонського університету і його колеги, ще в 2011 році повідомили про експерименти з новою вакциною від вірусу мавпячого імунодефіциту. Тоді вакцина повністю знищила вірус в організмах 50% вакцинованих, а потім інфікованих мавп. Тепер група вчених повідомила про повний успіх, повідомляє РІА Новости.

Дослідники провели експеримент з кількома сотнями макак-резусів. Мавп вакцинували цитомегаловірусною вакциною, а потім заражали вірусом імунодефіциту. У перші години після зараження присутність вірусу було зафіксовано в лімфатичних вузлах, а потім у плазмі крові.

Проте вже через кілька тижнів у більшості вакцинованих мавп не вдалося виявити присутності слідів вірусної ДНК або РНК, а приблизно через півроку слідів вірусу не залишилося ні в однієї з них.