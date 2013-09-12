В Атлантиці сформувався перший у сезоні ураган

04:05, 12 вересня 2013
Суспільство
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Тропічний шторм Умберто набрав силу і перетворився на перший у цьому сезоні ураган в Атлантичному океані.

Ураган знаходиться за 500 км на північний захід від острівної держави Кабо-Верде у східній частині Атлантики /фото НАСА

Як повідомив Національний центр дослідження ураганів США в Майамі, Умберто став першим ураганом сезону, сформованим в Атлантичному океані, пише Інтерфакс.

Урагану присвоєна перша категорія, в даний момент він знаходиться в 500 км на північний захід від острівної держави Кабо-Верде у східній частині Атлантики.

Пориви вітру в епіцентрі циклону досягають 120 км / ч.

Офіційно сезон ураганів в Атлантиці починається 1 червня і закінчується в останніх числах листопада.

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