Синоптики прогнозують Європі рекордно холодну зиму

Прогноз заснований на розрахунку кліматичних індексів, з яких випливає, що в регіоні значну частину часу буде переважати перенесення повітряних мас з півночі і північного сходу, передає Метео-ТВ.

Схожа ситуація відзначалася понад півстоліття тому, в 1950-х роках. На рахунку нинішнього тисячоліття вже 5 аномально холодних зим. Через кілька місяців можна буде перевірити точність прогнозів.