Синоптики прогнозують Європі рекордно холодну зиму
11:21, 12 вересня 2013Суспільство
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Відразу кілька авторитетних метеослужб вже зараз заявляють, що прийдешня зима в Європі буде особливо суворою і продовжить список аномально холодних зим 21 століття.
На рахунку нинішнього тисячоліття вже 5 аномально холодних зим
Прогноз заснований на розрахунку кліматичних індексів, з яких випливає, що в регіоні значну частину часу буде переважати перенесення повітряних мас з півночі і північного сходу, передає Метео-ТВ.
Схожа ситуація відзначалася понад півстоліття тому, в 1950-х роках. На рахунку нинішнього тисячоліття вже 5 аномально холодних зим. Через кілька місяців можна буде перевірити точність прогнозів.
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