На Вінниччині митник завдав збитків державі на 380 тисяч

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Вінницької області, службові особи митного посту «Вінниця-Центральний» Вінницької митниці Міністерства доходів і зборів України, використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, під час митного контролю і митного оформлення визнали заявлену господарюючим суб`єктом митну вартість товару (продуктів харчування) втричі меншу митної вартості подібного товару. Такими діями державному бюджету завдано збитків на суму 380,738 тис. грн.

За даним фактом прокуратурою Вінницької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань минулого тижня внесено відомості про реєстрацію кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК (зловживання владою або службовим становищем, якщо вони вчинені працівником правоохоронного органу) України. Такі дії караються позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років.