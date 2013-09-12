Південно-Західна залізниця змінює графік руху деяких поїздів

Згідно з повідомленням, зокрема, з 1 жовтня буде змінено періодичність курсування нічного фірмового поїзда № 81/82 Харків - Сімферополь: з Харкова він відправлятиметься за непарними числами, а з Сімферополя – за парними.

Крім того, пасажири зможуть дістатися до Криму швидкісним електропоїздом «Шкода», який курсуватиме за маршрутом Харків-Сімферополь кожен день.

У прес-центрі Південно-Західної залізниці підкреслюють, що вищезазначені зміни у графіку руху пасажирських поїздів забезпечать достатню кількість місць для пасажирів і попередять проблеми з браком пасажирських квитків.

Як повідомляв УНІАН, Південно-Західна залізниця зберегла рівень перевезення пасажирів у дальньому сполученні за три літніх місяці 2013 року на рівні літа 2012 року - 12,1 млн пасажирів.

Збитки Південно-Західної залізниці від приміських пасажироперевезень за підсумками січня - червня 2013 склали 25 млн грн.

У першому півріччі ПЗЗ перевезла понад 8 млн пасажирів пільгових категорій, витративши на їхнє перевезення 40 млн грн, а компенсація облдержадміністрацій склала лише 37% від цієї суми - 14,7 млн грн.

Південно-Західна залізниця займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. Залізниця в основному обслуговує Київську, Вінницьку, Житомирську, Чернігівську, Сумську та Хмельницьку області.