Російський пасажирський літак екстрено сів у Сімферополі для порятунку дитини
10:56, 13 вересня 2013Суспільство
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Літак, що виконував рейс «Москва (Росія) – Анталія (Туреччина)» у п'ятницю, здійснив екстрену посадку в Сімферополі через необхідність надати медичну допомогу дитині, яка облилася окропом.
Аеропорт ”Сімферополь” / Фото: Іnvest-crimea.gov.ua
Про це УНІАН повідомив телефоном помічник начальника кримського управління ДСНС Володимир Іванов.
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За його словами, посадка пройшла нормально, дитину відвезли до лікарні.
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