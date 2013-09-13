Російський пасажирський літак екстрено сів у Сімферополі для порятунку дитини

10:56, 13 вересня 2013
Суспільство
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Літак, що виконував рейс «Москва (Росія) – Анталія (Туреччина)» у п'ятницю, здійснив екстрену посадку в Сімферополі через необхідність надати медичну допомогу дитині, яка облилася окропом.

Аеропорт ”Сімферополь”

Про це УНІАН повідомив телефоном помічник начальника кримського управління ДСНС Володимир Іванов.

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За його словами, посадка пройшла нормально, дитину відвезли до лікарні.

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