Літак Москва - Мінськ зробив вимушену посадку через дебошира

Про це РІА Новости повідомив представник прес-служби управління на транспорті МВС РФ.

"За попередньою інформацією, сьогодні екіпаж рейсу 983 Москва - Мінськ компанії "Бєлавіа" попросив через диспетчера прийти на борт співробітників поліції, оскільки один з пасажирів поводиться буйно. Потім екіпажу вдалося самим заспокоїти пасажира і літак злетів о 10.30", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, після того, як літак піднявся у повітря, пасажир знову почав буянити і в 11.20 літак здійснив вимушену посадку в Домодєдово.

"Зараз пасажир перебуває у відділі поліції. Це уродженець Казані 1981 року народження", - сказав представник прес-служби.

Чоловіка відправлять на медобстеження.

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Як повідомив заступник генерального директора "Бєлавіа" Ігор Чергінець, планується, що найближчим часом літак знову вилетить до Мінська.