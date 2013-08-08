Літак Москва - Мінськ зробив вимушену посадку через дебошира
Поліцейські затримали пасажира, який влаштував дебош на літаку, що вилітав зі столичного аеропорту Домодєдово в Мінськ.
Про це РІА Новости повідомив представник прес-служби управління на транспорті МВС РФ.
"За попередньою інформацією, сьогодні екіпаж рейсу 983 Москва - Мінськ компанії "Бєлавіа" попросив через диспетчера прийти на борт співробітників поліції, оскільки один з пасажирів поводиться буйно. Потім екіпажу вдалося самим заспокоїти пасажира і літак злетів о 10.30", - сказав співрозмовник агентства.
За його словами, після того, як літак піднявся у повітря, пасажир знову почав буянити і в 11.20 літак здійснив вимушену посадку в Домодєдово.
"Зараз пасажир перебуває у відділі поліції. Це уродженець Казані 1981 року народження", - сказав представник прес-служби.
Чоловіка відправлять на медобстеження.
На тему: Літак із 70 пасажирами на борту здійснив аварійну посадку в Сімферополі
Як повідомив заступник генерального директора "Бєлавіа" Ігор Чергінець, планується, що найближчим часом літак знову вилетить до Мінська.