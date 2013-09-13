До Дня міста у Дніпропетровську побудують «Дім мрії»

У двоповерховому виставковому павільйоні будуть представлені унікальні дизайнерські холодильники, економічні пральні машини і багатофункціональні мікрохвильові печі. Любителів інноваційних гаджетів порадує можливість познайомитися з новим флагманським смартфоном LG Optimus G Pro.

Цінителі кіно зможуть оцінити якість картинки дисплеїв LG. Ефект занурення забезпечать 84-дюймовий 3D-телевізор з роздільною здатністю ULTRA HD і унікальний 9,1 канальний домашній кінотеатр з купольним об'ємним звуком.

Мешканці Дніпропетровська зможуть відвідати «Будинок мрії» з 13 по 15 вересня з 11:00 до 22:00. Всіх відвідувачів чекає приємний сюрприз - можливість придбати техніку LG зі знижкою.