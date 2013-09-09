Міндоходів пропонує оновити податки на товари та послуги

Також міністерство визначить категорії громадян і організацій, які повинні сплачувати мито і які звільняються від його сплати.

Про це йдеться в проекті закону «Про державне мито», розробленому Міндоходів і опублікованому на веб-порталі міністерства.

Як наголошується в документі, платниками мита є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, установи та юридичні особи, які звертаються до уповноважених органів з метою підтвердження або видачі документів, що мають юридичне значення.

Ставки мита визначаються у відсотках до мінімальної зарплати або суми договору, яка не може бути нижче оціночної вартості об'єкта договору .

Не сплачують мито громадяни України за підтвердження копій документів про призначення пенсії або про опіку, за держреєстрацію народження або смерті, включаючи повторну видачу реєстраційних документів, за підтвердження заповітів та актів дарування на користь держави або держпідприємств. Не вимагає сплати держмита видача свідоцтв про право на спадщину; оформлення загальногромадянського паспорта - вперше або при обміні, а також службових, дипломатичних паспортів, свідоцтв моряка і паспортів для виїзду за кордон для дітей молодших 16 років; підтвердження договорів міни ділянок землі для власників таких ділянок; держреєстрація прав на нерухомість. Не сплачують мито також інваліди війни та чорнобильці.

Не обкладається митом майно учасників бойових дій та громадян, які загинули при виконанні службових обов'язків, а також реабілітованих громадян; житлові будинки в сільській місцевості за умови, що громадяни мають намір там проживати постійно; вклади в установах «Ощадбанку», включаючи внески Ощадбанку СРСР, а також страхові суми за договорами страхування, цінні папери, зарплати і гонорари за використання винаходів.

«Основними завданнями проекту закону є вдосконалення порядку визначення та сплати державного мита, спрощення процедур його адміністрування, забезпечення повноти і своєчасності надходжень державного мита до бюджетів», - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство економічного розвитку і торгівлі України запропонувало на законодавчому рівні затвердити перелік безкоштовних і платних адміністративних послуг, а також вартість платних послуг. Зокрема, документ передбачав, що його норми не поширюватимуться на консульські дії, що здійснюються органами дипломатичної служби за кордоном.