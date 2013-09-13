В Україні ліквідують єдину фабрику сірників
22:02, 13 вересня 2013Суспільство
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Рівненську сірникову фабрику, єдиного виробника сірників на території України, визнано банкрутом. Відповідне рішення суду від 28 серпня доступно в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Підприємство 10 років трималося на підтримці держави / фото wikipedia
Суд вирішив призупинити діяльність підприємства і приступити до його ліквідації. Вартість майна боржника оцінюється в чотири мільйони гривень, повідомляє ТСН.
Діяльність рівненської фабрики залежала від обмеження на ввезення сірників в Україні. Підприємство 10 років трималося на підтримці держави. У вересні 2003 року Київ увів п`ятирічні антидемпінгові мита на ввезення сірників, які для деяких виробників досягали майже 100 відсотків.
У 2009 році Київ ввів нові мита. У листопаді 2012 року влада продовжили обмеження на три роки, проте потім це рішення було скасовано.
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