В Україні ліквідують єдину фабрику сірників

Суд вирішив призупинити діяльність підприємства і приступити до його ліквідації. Вартість майна боржника оцінюється в чотири мільйони гривень, повідомляє ТСН.

Діяльність рівненської фабрики залежала від обмеження на ввезення сірників в Україні. Підприємство 10 років трималося на підтримці держави. У вересні 2003 року Київ увів п`ятирічні антидемпінгові мита на ввезення сірників, які для деяких виробників досягали майже 100 відсотків.

У 2009 році Київ ввів нові мита. У листопаді 2012 року влада продовжили обмеження на три роки, проте потім це рішення було скасовано.