Автомобільний ринок України в цифрах

В Україні продажі нових автомобілів у листопаді, порівняно з листопадом 2006 року, збільшилися на 83% - до 58 тис. штук.

Про це йдеться в повідомленні аналітичної групи "AUTO-Consulting", яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

У повідомленні наголошується, що така стрімка динаміка ринку стала можлива завдяки дуже вигідним умовам придбання автомобілів, ряду акцій, що проводяться, зниженню цін у деяких операторів, лібералізації умов автокредитування. "З такими показниками ринку в листопаді вже можна сміливо говорити про річний результат у 540 тис. автомобілів, якщо нічого не перешкодить подальшому зростанню автопродажів", – зазначається в повідомленні.

Першу позицію за підсумками листопада продовжують утримувати автомобілі ВАЗ з часткою 24,6%.

Автомобілі Daewoo, що займають другу позицію, в листопаді втратили майже 1% ринку, що обумовлене планомірною заміною Daewoo Sens на ЗАЗ Lanos 1,4. В результаті ЗАЗ (навіть після відходу з ринку "Таврії") продовжував нарощувати присутність і вже "підбирається" до Chevrolet.

Mitsubishi міцно займає п`яте місце, а показники продажів обмежені квотуванням поставок популярних Lancer X, Outlander XL.

Експерти також відзначають щомісячне зростання продажів автомобілів Hyundai, частка яких на ринку в листопаді становила 5%, а відрив від Mitsubishi знову скоротився.

Набирає популярності і китайська Chery - в листопаді їх продано 2,7 тис. од.

Skoda після зниження цін і переказу їх в долари знову стала відвойовувати втрачені раніше позиції і в листопаді зайняла восьме місце з продажу.

Toyota займає дев`яту позицію, а на десяте перемістився KIA (у жовтні – восьме місце), що, на думку експертів, з одного боку, обумовлено активізацією конкурентів, з іншого – дефіцитом популярних моделей.

У компанії зазначають, що "неабияку боротьбу" розгорнули ділери класу Premium. За один місяць в центрі Києва відкрилися салони Lexus, BMW, Mercedes-Benz, а також перший офіційний салон Infiniti. На цьому ринку першість поки що за Lexus, але різниця з продажу між Lexus і Mercedes-Benz - незначна.

Справжньою сенсацією став прорив Acura, який в листопаді зайняв четверте місце в Premium-сегменте, випередивши навіть Audi.

За оцінкою експертів, в грудні, з урахуванням очікуваних акційних пропозицій, продажі можуть стати "рекордними за всю історію автомобільного ринку України".

Довідка УНІАН. За інформацією аналітичної групи "AUTO-Consulting", продажі нових автомобілів в Україні в 2006 році збільшилися на 39,68%, або на 106 тис. штук, порівняно з 2005 роком, до 371,019 тис. штук (у 2005 році було продано 265,475 тис. автомобілів).