Від початку року підприємства АПК скоротили заборгованість на 14,3%

13:48, 16 вересня 2013
Суспільство
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За 7 місяців цього року заборгованість на підприємствах АПК зменшилася на 14,3%. 

Тоді як у цілому в економіці заборгованість не має тенденції до зниження, за аграрним сектором вже кілька років зберігається позитивна динаміка. Адже питання погашення заборгованості з виплати заробітної плати перебуває на постійному контролі Міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка.

Заборгованість із виплати заробітної платні працівникам аграрного сектору скорочується. Так, станом на 1 серпня року загальна сума заборгованості зменшилися на 14,3% порівняно з цією ж цифрою на початок поточного року. 

Зокрема, на підприємствах харчової та переробної промисловості заборгованість зменшилася на 17,6%.

Водночас, Микола Присяжнюк неодноразово наголошував на необхідності прискорення темпів розрахунків на підприємствах-боржниках.

Тому в Мінагрополітики постійно діє спеціальна комісія, здійснюється щотижневий та щомісячний моніторинг за кожним підприємством-боржником, а до керівників застосовуються дисциплінарні стягнення.

Нагадаємо, за словами Першого віце-прем'єр міністра Сергія Арбузова, неприпустимо збільшувати заборгованість із виплати заробітної платні. Щодо керівників підприємств, котрі це допустили, Кабінет Міністрів буде застосовувати відповідні кадрові рішення.

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