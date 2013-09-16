Від початку року підприємства АПК скоротили заборгованість на 14,3%

Тоді як у цілому в економіці заборгованість не має тенденції до зниження, за аграрним сектором вже кілька років зберігається позитивна динаміка. Адже питання погашення заборгованості з виплати заробітної плати перебуває на постійному контролі Міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка.

Заборгованість із виплати заробітної платні працівникам аграрного сектору скорочується. Так, станом на 1 серпня року загальна сума заборгованості зменшилися на 14,3% порівняно з цією ж цифрою на початок поточного року.

Зокрема, на підприємствах харчової та переробної промисловості заборгованість зменшилася на 17,6%.

Водночас, Микола Присяжнюк неодноразово наголошував на необхідності прискорення темпів розрахунків на підприємствах-боржниках.

Тому в Мінагрополітики постійно діє спеціальна комісія, здійснюється щотижневий та щомісячний моніторинг за кожним підприємством-боржником, а до керівників застосовуються дисциплінарні стягнення.

Нагадаємо, за словами Першого віце-прем'єр міністра Сергія Арбузова, неприпустимо збільшувати заборгованість із виплати заробітної платні. Щодо керівників підприємств, котрі це допустили, Кабінет Міністрів буде застосовувати відповідні кадрові рішення.