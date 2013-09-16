У Попова вирішили зайнятися комплексним ремонтом опалення в будинках киян

«Президент України Віктор Янукович поставив чіткі завдання щодо забезпечення якісних умов проживання населення. У тому числі і завдання своєчасно підготувати місто до опалювального сезону. Враховуючи стан київських інженерних мереж, їхню зношеність, готувати місто до зими з кожним роком стає все важче. Без серйозних капіталовкладень місто найближчими роками матиме великі проблеми», – сказав співрозмовник.

За його словами, столична влада має намір поставити питання руба перед урядом і парламентом у процесі затвердження держбюджету на 2014 рік. «Будемо ставити питання, що якщо президент поставив завдання забезпечити громадянам нормальні умови, то його потрібно виконувати спільно. Київ проситиме як мінімум зменшити вилучення з бюджету столиці до держбюджету, що дозволить отримати додаткові кошти на вирішення проблем міста», – сказав співрозмовник.

Нагадаємо, що опалення в Києві включать не пізніше 15 жовтня. Як передає УНІАН, про це голова КМДА Олександр Попов заявив журналістам сьогодні після завершення апаратної наради, присвяченої підготовці столиці до початку опалювального сезону. «Ми включимо опалення 15 жовтня за будь-яких обставин», – сказав Попов. Він також нагадав, що згідно з нормативами опалювальний сезон може розпочатися раніше, якщо три дні поспіль середньодобова температура на вулиці буде нижче 8 градусів тепла.

В цілому по Україні на сьогоднішній день із запланованих 205 тис. житлових будинків до опалювального сезону підготовлено понад 190 тисяч. А також підготовлено 97 % котелень, при цьому замінили 1067 котлів (що складає 96% від плану). Крім того, замінено понад 450 кілометрів тепломереж. До зими у містах і районах підготовлено понад 6 500 одиниць спеціалізованої техніки та заготовлено 1,2 млн. т посипочного матеріалу та реагентів. Загалом на підготовку до опалювального сезону в 2013 році держава виділила 3,5 млрд гривень.