Офіційний курс валют на 17 вересня

За інформацією офіційного сайту Національного банку України.

На 17 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 799.3000 (на 16 вересня – 799.3000) 100 EUR – 1067.6250 (на 16 вересня – 1062.6694) 10 RUR – 2.4753 (на 16 вересня – 2.4413) Читайте також: Гривню восени впускають? (рос.) Усі курси валют на 17 вересня

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