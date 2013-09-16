Офіційний курс валют на 17 вересня
19:50, 16 вересня 2013Суспільство
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За інформацією офіційного сайту Національного банку України.
НБУ встановив офіційний курс гривні
На 17 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 799.3000 (на 16 вересня – 799.3000)
100 EUR – 1067.6250 (на 16 вересня – 1062.6694)
10 RUR – 2.4753 (на 16 вересня – 2.4413)
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