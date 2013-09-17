На Закарпатті оголосили штормове попередження

У Закарпатській області на 17 та 18 вересня оголосили штормове попередження через сильні опади та ризик значного підвищення рівня води у річках. Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні ДСНС України у Закарпатській області.

Як йдеться у повідомленні, за інформацією Закарпатського гідрометеорологічного центру, ввечері 17 вересня та вночі 18 вересня по Закарпатській області очікуються сильні, місцями дуже сильні дощі.

Крім того, в окремих районах Закарпаття очікуються грози, під час грози - посилення вітру 15-20 м/с.

Через сильні опади, за даними УДСНС, 17-18 вересня на річках Закарпатської області прогнозується підняття рівнів води на 0,5–1,5 м, а в нижній течії річки Боржава - до 2 метрів.