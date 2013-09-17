Вартість ремонту дороги на Рівненщині завищили на 12 мільйонів - СБУ

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що протягом 2009-2010 років, під час виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення у Рівненській області, службовими особами іноземних підрядних будівельних організацій до платіжних сертифікатів внесено недостовірні дані щодо фактичної вартості виконаних робіт.

За ініціативою СБУ спеціалістами одного із столичних науково-дослідних інститутів проведено відповідне експертне дослідження, у результаті якого з’ясовано, що підрядними будівельними організаціями було завищено вартість виконаних робіт, чим завдано збитків державі на загальну суму близько 12 млн грн.

Читайте також: Екс-главі ДАІ, підозрюваному у розтраті, днями оберуть запобіжний захід - джерело

За цим фактом за матеріалами УСБУ в Рівненській області управлінням МВС України у Рівненській області відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.