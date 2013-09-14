П'ять дорогоцінних кубків викрали із музею США за 3 хвилини

Викрадені кубки відносяться до 1903, 1905, 1914 і 1923 років і, за словами директора музею Крістофера Дрегона, являють собою "непоправну цінність".

За словами лейтенанта поліції Джона Кейтона злодій проник всередину, відключивши сигналізацію і зламавши замка. На те, щоб розбити скляні вітрини та винести нагороди, розташовані у двох різних залах, йому знадобилося всього 3 хвилини, повідомляє RT з посиланням АР.

У Музеї скачок зібрано велику колекцію нагород, виграних більш ніж 400 жокеями, тренерами і кіньми, екіпіровки наїзників, а також образотворчого мистецтва, присвяченого коням і кінному спорту.

Читайте також: Чоловік після пограбування автосервісу викрав поліцейський автомобіль

Як розповіли працівники музею, вкрадені кубки зроблено із золота і срібла, а один , марки «Тіффані», прикрашений напівдорогоцінним камінням. Їх вартість зараз встановлюється. Повідомляється, що 10 місяцями раніше 14 золотих і срібних нагород на суму $ 300 тис. зникли із Залу слави в місті Гошен, включаючи 18-каратний золотий кубок, виграний у 1902 році кобилою на прізвисько Лу Діллон, що вважається однією з кращих рисаків в історії кінного спорту.