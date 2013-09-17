Завтра на заході України та в Криму пройдуть дощі

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра у західній частині країни та в Криму дощі, місцями сильні дощі, на Закарпатті та в Карпатах - дуже сильний дощ, вдень у південній частині подекуди грози. На решті території без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень в Криму пориви 15-20 м/с.

Температура вночі - 8-13°, у південній частині - до 17°; вдень - 19-24°, у західних областях - 11-16°; в Карпатах вночі - 4-9° тепла, вдень - 7-12°.

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По Київській області мінлива хмарність. Без опадів, лише ввечері місцями дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 8-13°, вдень - 19-24°.

По м. Києву мінлива хмарність. Без опадів, лише ввечері дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 11-13°, вдень - 21-23°.

17 вересня температура води становила в Чорному та Азовському морях 18-21°, в районі Одеси - 12°, Ялти та Алушти - 13°; в Дніпрі біля Києва - 16°.