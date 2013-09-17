Янукович призначив нового суддю Конституційного суду
15:27, 17 вересня 2013Суспільство
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Президент України Віктор Янукович своїм указом призначив Олександра Касмініна суддею Конституційного Суду України
У Конституційному суді з’явився новий суддя
Про це сказано в указі № 513/2013, опублікованому на офіційному сайті голови держави.
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Касмініна призначено замість Володимира Кампо, звільненого у зв’язку з досягненням 65-річного віку указом № 512/2013.
Як повідомляв УНІАН, раніше, 18 липня, за результатами таємного голосування головою Конституційного суду України було обрано суддю В’ячеслава Овчаренка.
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