Янукович призначив нового суддю Конституційного суду

Про це сказано в указі № 513/2013, опублікованому на офіційному сайті голови держави.

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Касмініна призначено замість Володимира Кампо, звільненого у зв’язку з досягненням 65-річного віку указом № 512/2013.

Як повідомляв УНІАН, раніше, 18 липня, за результатами таємного голосування головою Конституційного суду України було обрано суддю В’ячеслава Овчаренка.