За собачі "сліди" у дворах і на вулицях українців штрафуватимуть (відео)

Відповідний законопроект вже зареєстровано у парламенті, повідомляє ТСН.

Так, журналісти "Сніданку з 1+1" відстежили актуальність цього законопроекту, прогулявшись Києвом.

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За їхніми даними, всього за кілька кілометрах від історичного центру Києва розташоване одне із популярних місць серед собачників і матусь із дітками. По траві ходити там треба обережно, аби не наскочити на сліди вигулювання.

"Собаки справляють нужду на газони, а господарі не прибирають. Діти потім це все приносять батькам", - скаржаться журналістам кияни.

Але ті, хто з тваринами, проблеми в цьому не бачать - кажуть, що природі потрібні добрива.