За собачі "сліди" у дворах і на вулицях українців штрафуватимуть (відео)
16:44, 18 вересня 2013Суспільство
1038
Якщо українці не прибиратимуть за своїми домашніми улюбленцями на вулицях міст, їм доведеться заплатити державі щонайменше 340 гривень.
За собачі екскременти на вулицях доведеться платити
Відповідний законопроект вже зареєстровано у парламенті, повідомляє ТСН.
Так, журналісти "Сніданку з 1+1" відстежили актуальність цього законопроекту, прогулявшись Києвом.
На тему: Депутат пропонує саджати за собачі бої
За їхніми даними, всього за кілька кілометрах від історичного центру Києва розташоване одне із популярних місць серед собачників і матусь із дітками. По траві ходити там треба обережно, аби не наскочити на сліди вигулювання.
"Собаки справляють нужду на газони, а господарі не прибирають. Діти потім це все приносять батькам", - скаржаться журналістам кияни.
Але ті, хто з тваринами, проблеми в цьому не бачать - кажуть, що природі потрібні добрива.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter