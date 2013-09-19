Власника "Козирної карти" екстрадували до України

Про це Forbes повідомила глава прес-служби ГПУ Маргарита Велькова.

На тему: Аблязова можуть екстрадувати з Франції не до Казахстану, а в Україну - ЗМІ

"Подробиці, де він саме перебуває, будуть тільки вранці", - говорить вона.

Раніше ЗМІ повідомили, що Задорожний знаходиться одному з СІЗО області.

Дружина ресторатора відмовилася від коментарів. Зв'язатися з адвокатом Задорожного Олександром Тищенком до моменту публікації матеріалу не вдалося.

Як відомо, Задорожний з літа 2012 року перебував в хорватській в'язниці. Там відомий ресторатор чекав рішення про екстрадицію в Україну.

Міністерство внутрішніх справ вважає його причетним до шахрайства із заставами по кредитах, виданих ресторану мережі "Козирна карта". Сам Задорожний провину заперечує, і оскаржував свою екстрадицію в хорватських судах.

"Козирна карта" - найбільша мережа з майже 100 ресторанів, яких об’єднує єдина маркетингова програма лояльності. Основні власники: Андрій Задорожний, Дмитро Галбмілліон, Вадим Павленко, Дмитро Потєхов, Іскандер Кірімов, Сергій Предко, Арсен Остров, Вадим Козін, Олександр Галушко, Олександр Шишкін. При цьому "Козирна карта" не є керуючою компанією.

Кожен із співвласників розвиває свої ресторани, самостійно залучаючи інвесторів. Мережа не веде консолідованої звітності, її сумарний оборот оцінити складно.

Маркетинговий бюджет мережі в 2012 році - 19 млн гривень на рік. Влітку 2013-го новим головою наглядової ради ТОВ "Козирна карта" став один із засновників мережі Вадим Павленко.