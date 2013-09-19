Сель заблокував трасу "Ялта-Севастополь" (відео)
04:00, 19 вересня 2013Суспільство
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У Криму неподалік від селища Сімеїз на автодорозі "Ялта - Севастополь" вдень 18 вересня зійшов селевий потік.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДержНС.
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Площа селю склала 15 на 40 метрів, об'єм - близько 16 кубометрів. Жертв і постраждалих немає.
Рух на цій ділянці автодороги перекрито співробітниками ДАІ, автотранспорт рухається допоміжною об'їзною дорогою.
До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 12 рятувальників і три одиниці техніки ДержНС, також залучена техніка автодорожніх підприємств.
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