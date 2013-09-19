Сель заблокував трасу "Ялта-Севастополь" (відео)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДержНС.

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Площа селю склала 15 на 40 метрів, об'єм - близько 16 кубометрів. Жертв і постраждалих немає.

Рух на цій ділянці автодороги перекрито співробітниками ДАІ, автотранспорт рухається допоміжною об'їзною дорогою.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 12 рятувальників і три одиниці техніки ДержНС, також залучена техніка автодорожніх підприємств.