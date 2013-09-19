ЗАЗ до кінця року буде працювати на триденці

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції з нагоди 150-річчя заводу голова правління ЗАЗу Сергій Філіпенко.

«ЗАЗ буде працювати на триденці до кінця року», - сказав він.

При цьому голова правління не виключив скорочення персоналу надалі.

«На сьогоднішній день на ЗАЗі не діяла і не діє програма скорочення співробітників. Ми знаходимося в ситуації, коли багато фахівців самі покидають і вже покинули завод, і зараз штат складає близько 5,5 тис. співробітників, включаючи чисельність співробітників Мелітопольського моторобудівного заводу, що входить в структуру ЗАЗу. Ми проводимо оптимізацію виробництва, і якщо з'ясується, що якийсь структурний підрозділ або служба є зайвими, ми з ними розстанемося», - сказав Філіпенко .

Як повідомляв УНІАН, Запорізький автомобілебудівний завод із 1 січня 2013 року припинив випуск автомобілів на один місяць.

У якості основних причин зупинки виробництва на заводі його представники назвали введення утилізаційного збору Росією, що негативно позначилося на експортному потенціалі підприємства, та високі кредитні ставки в банках України, які вкрай нагативно впливають на рівень попиту на внутрішньому ринку.

На початку лютого ЗАЗ відновив виробництво автомобілів. На підприємстві встановлено триденний робочий тиждень.

Довідка УНІАН. Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ, м. Запоріжжя) - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, складанням Завод входить до корпорації «УкрАВТО».

ЗАЗ у 2012 році отримав чистий прибуток у розмірі 448 тис. грн проти 54,5 млн грн чистого збитку в 2011 році.

У 2012 році ЗАЗ скоротив виробництво автомобілів на 30% - до 42,7 тис. одиниць.

ЗАЗ за 7 місяців 2013 року скоротив виробництво авто на 58% - до 10 тис. одиниць.

У січні-липні ц.р. завод скоротив виробництво легкових автомобілів на 58% - до 9,95 тис. одиниць, виробництво комерційних автомобілів скоротилося на 60% - до 277 одиниць, виробництво автобусів скоротилося на 69% - до 133 одиниць.

У 2013 році компанія планує наростити обсяги продажів на 15-17%.