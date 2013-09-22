Завтра в Україні буде дощова та прохолодна погода

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, вночі у північних та більшості західних областей, вдень в Україні дощі, у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях місцями сильні дощі.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.

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У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Часом дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 11-16°.

У столиці часом дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 12-14°.

22 вересня температура води становила в Чорному та Азовському морях 17-20°, в районі Одеси та Генічеська 14-15°; в Дніпрі біля Києва 15°.