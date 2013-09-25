Завтра в Миколаєві судитимуть "врадіївських ґвалтівників"

Як повідомив адвокат постраждалої Євген Стельмах, на засідання приїде і сама Крашкова. «Можу припустити, що процес триватиме 3-6 місяців», - додав Стельмах.

«Будемо воювати за справедливість, добиватися максимального терміну для них. Я промови не готую, але в очі їм що-небудь скажу...»- розповіла «Сегодня» Ірина Крашкова.

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Підозрюваних повезуть до суду під посиленим міліцейським конвоєм щоб уникнути спроб самосуду. Адвокат Дрижака Володимир Клименко стверджує: в експертизах немає доказів того, що його клієнт причетний до зґвалтування. А Дрижак слідству повідомляв, що в момент злочину був на робочому місці, в РВВС. Однак прокуратура вважає інакше. «Зібрано достатньо доказів, щоб винести обвинувальний вирок», - заявила спікер миколаївської облпрокуратури Наталія Абрамова, посилаючись на заяву прокурора Миколаївщини. На цьому наполягає і захист Крашкової.

У самій же області ситуація з нападами на дівчат залишається непростою, деякі випадки вражають навіть міліцію своєю жорстокістю. Як розповіла спікер миколаївської міськміліції Тетяна Лисецька, днями із заявою про згвалтування звернулася дівчина, вказавши, що над нею поглумилися на пустирі. Місцеві ЗМІ повідомляють, що нелюд, побачивши 17-річну дівчину на автобусній зупинці, уволок її на пустир і поглумився, а ніхто з людей, що чекали транспорту, не відгукнувся на її крики про допомогу.

Декількома днями раніше обласна міліція Миколаївщини заявила, що до правоохоронців звернулася мати 16- річної громадянки також із заявою про згвалтування. «Експерт, оглянувши дівчину, встановив візуальні ознаки насильницьких дій. Зі слів потерпілої було з'ясовано, що наочно знайома компанія з двох дівчат і хлопця стали учасниками згвалтування: поки дівчата тримали потерпілу, хлопець поглумився. Міліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Згвалтування», - повідомила прес-служба миколаївської облміліції. Утім учора спікер облУМВС Ольга Передеренко повідомила пресі, що згідно з проведеними експертизами, слова дівчини не знаходять свого підтвердження, але остаточні висновки миколаївська міліція озвучить в найближчі дні.

Після Врадіївського НП за участю міліціонерів облпрокуратура заявила, що в справі двох раніше убитих за загадкових обставин дівчат розпочато активне розслідування. Самі ж врадіївці підозрюють, що до цих двох смертей також мають відношення місцеві правоохоронці, мовляв, травми у жертв були практично такими, як і у Ірини Крашкової - проломлений череп і численні сліди від жорстоких побоїв по всьому тілу.