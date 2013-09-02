Прокуратура спрямувала до суду "врадіївську справу"

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, справа спрямована до суду сьогодні, 2 вересня.

До суду також направлені матеріали стосовно безпосереднього керівника двох підозрюваних міліціонерів - заступника начальника Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області, який обвинувачується у службових злочинах Михайла Кудринського.

"Розслідуванням встановлено достатність доказів для складання у кримінальному провадженні обвинувального акта щодо вчинення підозрюваними злочинів, що їм інкримінуються, - зазначив заступник прокурора Миколаївської області Дмитро Єфіменко.

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У прес-службі кореспонденту УНІАН уточнили, що справа направлена до Врадіївського райсуду, бо злочини були вчинені на території Врадіївського району, але не буде там розглядатись. Підсудність цієї справи повинен визначити Апеляційний суд Миколаївської області.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня 29-річну жительку Врадіївки Ірину Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували до реанімації.

28 червня за підозрою у скоєнні згвалтування, розбійного нападу й завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Поліщук і єгер Рябіненко. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана Врадіївського райвідділу міліції Дрижака, на якого також вказувала потерпіла.

5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним у згвалтуванні й побитті Крашкової повідомлення про нову підозру. Їхні дії перекваліфіковано на ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 і ч. 2 ст. 115 (скоєння закінченого замаху на умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, із метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб).

Крім того, Рябіненку інкримінується скоєння розбійного нападу, а Поліщуку й Дрижаку - скоєння згвалтування, розбійного нападу, а також низки службових злочинів.

За приховування обставин події затримано звільненого за наказом міністра начальника Врадіївського РВВС Віталія Синицького, який допомагав одному зі злочинців створювати алібі, та арештовано заступника начальника Врадіївського РВВС Кудринського, затриманого за підозрою у приховуванні матеріалів справи про "врадіївських гвалтівників".