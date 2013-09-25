Майже по всій Україні оголошено штормове попередження

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 26 вересня у західних областях, вдень і в південній частині очікуються місцями пориви вітру 15-20 м/с; вдень у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях - місцями сильний дощ.

26 та 28 вересня вночі в Україні, крім півдня, 27 вересня у західних областях на поверхні грунту заморозки 5-0°.

28 вересня у Карпатах та в північній частині України подекуди в повітрі заморозки 3-0°.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про штормове попередження в Криму.