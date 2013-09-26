В Україні з'являться нові бренди міжнародних мереж готелів

Як стало відомо газеті Комерсант - Україна, компанія підписала протокол про наміри про управління готелем у Києві з підприємством дніпропетровського бізнесмена Геннадія Корбана. InterContinental минулого тижня підписав протокол про наміри з компанією ТОВ "Будінвест" про управління готелем по вул. Горького, 44, розповіла гендиректор останньої Наталія Новікова. Українська компанія належить Axelrod Estate Геннадія Корбана (бізнес-партнеру трагічно загиблого у 2012 році Геннадія Аксельрода).

За словами пані Новикової, в готелі будуть розвиватися два бренди InterContinental: перші десять поверхів готелю займе Hotel Indigo (близько 240 номерів), а решту 12 - Staybridge Suits (близько 80 апартаментів. Кількість інвестицій у будівництво готелю складе $ 30-40 млн (термін окупності - близько десяти років). "Зараз роботи ведуться на нульовому рівні. Завершити об'єкт плануємо через два роки", - зазначила пані Новікова. У британському офісі IHG підтвердили "Комерсанту" цю інформацію. "InterContinental підписав з Axelrod Estate протокол про наміри на управління готелем у Києві. Йдеться про Hotel Indigo і Staybridge Suits", - зазначила PR-менеджер компанії Лора Бейкер.

Більш докладних коментарів до остаточного оформлення співпраці в компанії надати не змогли.

Мережа InterContinental Hotels Group об'єднує більше 4,6 тис. готелів в 100 країнах світу загальним номерним фондом 678 тис. Володіє готельними брендами InterContinental, Crowne Plaza, Hotel Indigo, Holiday Inn Hotels & Resorts, Holiday Inn Express, Staybridge Suites, Candlewood Suites, а також EVEN Hotels і HUALUXE Hotels & Resorts. У 2012 році виручка мережі склала $ 21,2 млрд, за перше півріччя 2013 року - $ 10,4 млрд. Акції компанії котируються на Лондонській і Нью-Йоркській (NYSE) біржах. Капіталізація на вчора на NYSE становить $ 7,75 млрд. Зараз в Україні працює два готелі під управлінням InterContinental (обидві в Києві) - п'ятизірковий InterContinental (272 номери) та чотирьохзірковий Holiday Inn (208 номерів).