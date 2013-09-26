Безкоштовні майстер-класи від провідних британських дизайнерів

У період з 3 по 8 жовтня 2013 року в Києві буде проведено серію безкоштовних креативних майстер-класів від зірок сучасного дизайну – Коліна Керріґана та Карен Херд з Університету Мистецтв, Лондон (University of the Arts, London – UAL).

Зазначені майстер-класи відбудуться за інформаційної підтримки Посольства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні.

Мета майстер-класів – ознайомлення української аудиторії з останніми течіями та трендами у сфері дизайну, моди, медіа, комунікацій, мистецтва, розвиток креативності, сприяння реалізації творчого потенціалу учасників як у професійній діяльності, так і в щоденному житті. Майстер-класи орієнтовані на талановитих учнів старших класів, студентів, художників, модельєрів, режисерів, дизайнерів, фотографів, арт-критиків, журналістів, бізнесменів – усіх, хто прагне до творчого розвитку й отримання нових знань.

Участь у майстер-класах – безкоштовна, за попереднім записом, кількість місць обмежена.

Графік проведення майстер-класів

Дата, час Місце Викладач Назва Додаткова інформація 03 жовтня 16:00-17:00 «Український дім» (вул. Хрещатик, 2, Київ) Карен Херд, викладач Університету Мистецтв, Лондон Створення, розвиток і втілення ідеї (Taking an Idea for a Walk) Під час майстер-класу будуть розкриті такі теми: - розвиток концепцій та ідей для особистого портфоліо; - візуалізація та підготовка книги ескізів; - інноваційний та експериментальний малюнок; - розвиток дизайну та використання концепції. 03 жовтня 18:00-19:30 «Український дім» (вул. Хрещатик, 2, Київ) Колін Керріґан, заступник директора Університету Мистецтв, Лондон Україна як бренд (Ukraine as a Brand) Буде використано багато зображень. Майстер-клас розрахований на всіх, хто цікавляться мистецтвом, дизайном, креативними курсами та програмами Університету Мистецтв. 04 жовтня 16:00-17:30 «ДонСтрім», Офіційний ексклюзивний представник в Україні Університету Мистецтв, Лондон (вул. Золотоворітська, 13, Київ) Колін Керріґан, заступник директора Університету Мистецтв, Лондон Як вступити до Університету Мистецтв, Лондон (Admission to UAL, Portfolio Preparation) Майстер-клас буде присвячено питанням підготовки концептуального портфоліо, необхідного для вступу на академічні програми Університету Мистецтв.

Вступ до Університет Мистецтв, Лондон. Талановитим абітурієнтам з України також надається унікальна можливість вступити до Університету Мистецтв, Лондон за підсумками безкоштовної співбесіди, яка відбудеться 8 жовтня в Києві.

Для того щоб бути допущеним до співбесіди, кожен абітурієнт має пройти обов'язковий попередній відбір, у процесі якого буде оцінена потенційна готовність претендента, а також будуть надані рекомендації з підготовки портфоліо.

Для запису на співбесіду необхідно надати заявку, портфоліо, зазначити вік, освіту, програму, рівень володіння англійською мовою. Здобувачеві буде запропоновано дату та час зустрічі на вступну співбесіду, що триватиме 30 хвилин. Рішення про зарахування абітурієнт дізнається одразу після закінчення співбесіди.

При позитивному результаті абітурієнтові одразу буде надане офіційне підтвердження – воно є підставою для зарахування до Лондонського Університету Мистецтв.

Колін Керріґан – заступник директора Лондонського Університету Мистецтв, член Королівського товариства британських художників і Королівського Британського товариства скульпторів. Його роботи отримали визнання у всьому світі та прикрашають вулиці міст Великобританії, США, Китаю, Індонезії, Малайзії, входять до великого числа приватних и державних колекцій.

Карен Херд – викладач програм Foundation Course і Бакалаврат у London College of Fashion (LCF) Лондонського Університету Мистецтв. Карен Херд відома в світі високої моди як талановитий, екстраординарний дизайнер, викладач з надзвичайно багатою уявою. Вона бере активну участь у дослідницькій роботі, створенні концептуальних рішень у сфері моди і текстилю. В основі творчості Карен Херд – спадкоємність і послідовність дизайнерських рішень, уміння втілити концепцію у високохудожніх доробках при збереженні чітких ідейних орієнтирів.

Попередній запис, реєстрація на майстер-класи та вступну співбесіду:

тел.: (+38 044) 496-09-48, (+38 044) 599-31-80, e-mail: art@donstream.com.ua.

Майстер-класи та вступну співбесіду організовано Освітньою групою «ДонСтрім».

Довідка

Університет Мистецтв, Лондон (University of the Arts, London; UAL) – найбільший вищий навчальний заклад у світі, що спеціалізується на освіті у сфері мистецтв, дизайну, моди, комунікацій. Серед його випускників – Колін Ферт, Джон Гальяно, Александр Маккуін, Пол Сміт, Стелла Маккартні, Джарвіс Кокер, Вивьєн Вествуд, Beck, Пірс Броснан, PJ Harvey, Хуссейн Чалаян, Пол Хакслі, Тім Рот та інші. Щорічно в Лондонському Університеті Мистецтв понад 20 тис. студентів навчаються всього найкращого у всесвітньо визнаних професіоналів.

До складу Університету Мистецтв, Лондон входять 6 всесвітньо відомих коледжів:

Central Saint Martins College of Art and Design;

London College of Communication;

London College of Fashion;

Camberwell College of Arts;

Chelsea College of Art and Design;

Wimbledon College of Art.

Освітня група «ДонСтрім» – офіційний ексклюзивний представник в Україні Університету Мистецтв, Лондон:

http://www.arts.ac.uk/study-at-ual/international/your-country/ukraine

www.donstream.com.ua

facebook.com/DonStream.art

e-mail: art@donstream.com.ua

Тел.: (+38 044) 4960948, (+38 044) 5993180