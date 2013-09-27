Кабмін затвердив програму розвитку доріг на 214 мільярдів гривень

Відповідне рішення закріплене урядовою постановою від 11 липня, яка опублікована на офіційному сайті Кабінету міністрів.

Згідно з документом, метою програми є забезпечення ефективного функціонування і розвитку мережі автомобільних доріг загального користування, будівництво і реконструкція 1,5 тис. кілометрів автомобільних доріг, проведення ремонту понад 24 тис. кілометрів автомобільних доріг.

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Також у документі наголошується, що кошти держбюджету становитимуть 133,582 млрд грн, інших джерел - 80,452 млрд грн, зокрема, кошти міжнародних фінансових організацій - 18,092 млрд грн, кредитні кошти - 42,360 млрд грн і кошти інвесторів - 20 млрд грн.

«Обсяги фінансування програми визначаються щорічно під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік з урахуванням його можливостей», - зазначається у постанові.

У 2013 році на виконання програми планується витратити 28,974 млрд грн, у 2014 році – 32,207 млрд грн, у 2015 році – 34,233 млрд грн, у 2016 році – 39,493 млрд грн, у 2017 році – 39,986 млрд грн, у 2018 році – 39,229 млрд грн.

Кошти інвесторів планується залучати з 2015 року.

Згідно з документом, для проведення дорожньо-будівельних робіт на автодорогах загального користування необхідні такі основні матеріально-технічні ресурси: 4,639 млн тонн бітуму, 1,907 млн тонн залізобетону, 126,407 млн куб. м щебеня, 74,781 млн тонн асфальтобетону, 1,95 млн тонн цементу, 430,729 млн літрів бензину; 2,494 млрд літрів дизпального і 1,304 млрд кВт/год. електроенергії.

Також документом планується продовження робіт з реформування дорожньої галузі, а саме: з 1 січня 2014 року передбачається передача автомобільних доріг загального користування місцевого значення зі сфери управління «Укравтодору» до сфери управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних і Севастопольської міської держадміністрацій.

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці серпня поточного року Президент України Віктор Янукович повідомив, що з початку 2014 року в країні почнеться масштабний ремонт міських доріг.

За словами керівника «Укравтодору» Євгена Прусенка, у 2014 році буде відремонтовано 3,6 тис. км доріг загального користування місцевого значення і 4,1 тис. км вулиць і доріг комунальної власності, ремонтні роботи проводитимуться в усіх регіонах України. За словами Прусенка, вартість ремонтних робіт у 2014 році становитиме понад 10 млрд грн, з яких 5 млрд грн, буде виділено на ремонт вулиць і доріг комунальної власності.