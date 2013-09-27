Янукович дозволив частині в’язнів користуватися мобільними

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови держави.

Як повідомляв УНІАН, внесений урядом євроінтеграційний закон про зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо порядку та умов відбування покарання Верховна Рада ухвалила 5 вересня.

Зокрема, згідно з законом, засудженим до позбавлення волі, яких тримають у дільниці соціальної реабілітації, дозволено носити цивільний одяг, користуватися грошима без обмежень та цінними речами, також їм дозволено мати при собі мобільні телефони та аксесуари до них.

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Змінами до статті 59 КВК врегульовано порядок надання засудженим тривалих побачень, зокрема дозвіл на позачергове тривале побачення для реєстрації шлюбу.

Верховна Рада також дозволила короткочасні виїзди засудженим у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами утримання та дільницях соціальної реабілітації виправних колоній.

Крім того, згідно зі змінами до статті 134 КВК, зокрема, передбачено, що засудженим, на яких накладено дисциплінарне стягнення у виді поміщення у дисциплінарний ізолятор, карцер або переведення до приміщення камерного типу (одиночної камери), телефонна розмова може бути надана з метою виховного впливу або у зв’язку з винятковими особистими обставинами (смерть або тяжка хвороба близького родича, що загрожує життю хворого, стихійне лихо, що спричинило значну матеріальну шкоду засудженому або його сім’ї).

Водночас засудженим, крім іншого, забороняється: завішувати чи міняти без дозволу адміністрації колонії спальні місця, а також обладнувати їх у комунально-побутових та інших службових або виробничих приміщеннях; готувати та вживати їжу в непередбачених для цього місцях, виносити продукти харчування з їдальні без дозволу адміністрації колонії; наносити собі або іншим особам татуювання; тримати тварин; виготовляти, зберігати саморобні електроприлади та користуватися ними; самовільно переплановувати, змінювати конструктивні елементи будівель та споруд колонії, споруджувати на виробничих об’єктах різні об’єкти (лазні, пральні, душові, сейфи, будиночки, будки, приміщення та засоби для відпочинку, опалення).