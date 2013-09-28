Завтра в Україні пройде невеликий дощ, а вночі очікуються приморозки

Завтра в Україні пройдуть невеликі дощі, лише в західних областях без істотних опадів, вдень до 12° тепла.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім узбережжя морів, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі приморозки 0-5°, на узбережжі Криму 5-10° тепла; вдень 7-12°, у південній частині та на Закарпатті 12-17°.

У Київській області завтра вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту і місцями в повітрі приморозки 0-5°, вдень 7-12° тепла.

У столиці вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту приморозки 0-3°, вдень 8-10° тепла.

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28 вересня температура води становила в Чорному та Азовському морях 14-18°, в районі Феодосії 9°, Одеси 11°; в Дніпрі біля Києва 12°.