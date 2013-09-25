Завтра в Україні очікуються дощі та приморозки

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях, а вдень і в південній частині місцями пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 2-7° тепла, на грунті місцями (на півночі Лівобережжя повсюди) приморозки 0-3°, вдень 8-13° тепла; у південній частині та на Закарпатті вночі 5-10° тепла, вдень 14-19°, на півдні Одещини та місцями в Криму 20-23°.

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У Києві та області у четвер вночі без опадів, вдень сильні дощі. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 2-7° тепла, на грунті місцями приморозки 0-3°, вдень 8-13° тепла, у Києві температура вночі 4-6° тепла, вдень 10-12° .

Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 11-17°, в районі Євпаторії 18°, Севастополя 19°; у Дніпрі біля Києва 13°.