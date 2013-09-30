У жовтні буде кілька теплих днів - Кульбіда
Температура повітря по всій Україні може підвищитися до + 15-20 градусів з 10 жовтня.
Про це, як передає кореспондент УНІАН, під час брифінгу заявив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.
За його словами, потепління почнеться із західних областей з 5 жовтня, і температура повітря становитиме +7 / +12 градусів.
«З 7 жовтня температура повітря підвищиться по всій території України. А істотне потепління очікується з 8-10 жовтня. Температура може досягти +15 / +20 градусів по всій території України», - заявив він.
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Проте, за словами Кульбіди, з другої половини жовтня температура повітря знизиться до +8 градусів.
«У другій половині жовтня температура повітря знижуватиметься, вона буде нижчою, ніж +8 градусів на добу», - зазначив синоптик.