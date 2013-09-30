У Держстаті побачили зростання доходів українців на 4,7%

Про це повідомляється на офіційному сайті Державної служби статистики України.

За даними Держстату, в другому кварталі 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року дохід, що є в розпорядженні, який може бути використано населенням на придбання товарів і послуг, збільшився на 4,3%.

Дохід, що є в розпорядженні, з розрахунку на одну людину за другий квартал 2013 порівняно з другим кварталом минулого року зріс на 4,5% і становив 6028,0 грн.

Читайте також: В Україні збираються штрафувати за брехню у декларації про доходи

Витрати населення в другому кварталі 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року збільшилися на 9,1%. Приріст заощаджень становив 12 млрд 263 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, реальні доходи населення України в першому кварталі 2013 року зросли на 7,6%, а номінальні - на 7% порівняно з аналогічним періодом 2012 року.

За даними Держстата, дохід, що є в розпорядженні, з розрахунку на одну людину за 1-й квартал 2013 року становив 5264,4 грн, витрати населення в 1-му кварталі 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року збільшилися на 6,6%. Приріст заощаджень становив 15 млрд 388 млн. грн.