На вулицях Полтави з'явилися плакати, що закликають не купувати російські товари

Як передає кореспондент УНІАН, кольорові наліпки і плакати розклеєні біля торгових мереж, магазинів, ринків і у супермаркетах. Можна зустріти наліпки і плакати із закликом відповісти Росії тим самим на заборону наших товарів, і зображенням валянок, оформлених у вигляді заборонного знаку зі штрих-кодом товаровиробників Російської Федерації.

Активісти громадської організації «Відсіч», яка виступила ініціатором акції, роздають на вулицях у людних місцях чорно-білі листівки із зображенням зубастої матрьошки, які закликають не купувати російські товари.

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Учасники акції заявляють, що причиною для оголошення антиросійської кампанії став шквал відверто недобросусідських кроків Росії відносно України - від вбивства українських рибалок російськими прикордонниками до заборони на ввезення українських товарів на територію Російської Федерації.

За словами представників ГО «Відсіч», розповсюдження таких плакатів, листівок, наліпок проходить також у Херсоні, Луганську, Івано-Франківську, Донецьку, Кам’янець-Подільському, Києві, Житомирі, Львові, Харкові та інших містах України в рамках всеукраїнської кампанії «Не купуй російське!».

Організатори також повідомляють, що розпочалася кампанія 22 серпня 2013 року акцією біля Адміністрації Президента України з вимогами переглянути ставлення до Росії як до стратегічного партнера. Після цього на День Незалежності України у Києві і ряді інших міст відбулися перші роздачі і розклеювання листівок із закликами не купувати російські товари з оголошенням про початок збору коштів на подальше ведення кампанії. За рахунок тих, хто відгукнувся, за словами активістів, були надруковані кольорові плакати і наліпки, які, разом з виготовленими в основному на кошти самих активістів чорно-білими інформаційними листівками, зараз розповсюджуються в Україні.