У Львові "прострелили" мера (відео)

Як пише ZIK з посиланням на очевидців, 22 вересня увечері на будинку старого ЦУМу, фасад якого уже тривалий час ремонтується, з'явився банер з зображенням міського голови Львова Андрія Садового з простреленою головою.

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На місці події працює наряд міліції.

Унизу на бруківці біля будинку, були розкидані листівки, на яких дублюється зображення на банері, та міститься текст про те, що під час визначення ціни оренди на будинок ЦУМу було зроблено знижку аж у 4,8 рази.

Також йдеться про те, що міський голова Львова купив собі будинок за майже 4 млн гривень та про те, що чиновники ЛМР заборонили проведення концерту до 70 річниці з дня створення Української дивізії Української нціональної армії Галичина.

На іншій сторінці листівки є напис: "Садовий геть з престолу".