Мінрегіон залучить підприємців до прибирання снігу

У регіонах України досягнуто домовленість із підприємствами всіх форм власності щодо залучення додаткової спеціалізованої техніки (в основному будівельної) для прибирання від снігу вулиць і доріг у населених пунктах, враховуючи брак спеціалізованої техніки для прибирання снігу минулої зими.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) із посиланням на керівника відомства Геннадія Темника.

«Залучена спецтехніка від підприємств буде закріплена за кожним районом у населених пунктах і, в разі потреби, буде готова негайно приступити до роботи», - сказав Темник.

Він також додав, що в разі сильних снігопадів для допомоги комунальним службам у розчищенні снігу будуть залучені додаткові людські ресурси підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, «Укравтодору», енергопостачальних і будівельних компаній.

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Міністр також повідомив, що до роботи в осінньо-зимовий період уже підготовлено 6,3 тис. одиниць спеціалізованої техніки (97% від запланованої кількості).

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив забезпечити готовність снігоприбиральної та спецтехніки, а також місць для стоянки транзитного транспорту до роботи в зимовий період.

Тоді ж глава уряду дав завдання місцевим органам влади відпрацювати плани взаємодії з суб'єктами господарювання й громадськими організаціями, з огляду на те, що силами дише «Укравтодору» й комунальних служб не завжди вдається оперативно забезпечити рух транспорту в складних погодних умовах.