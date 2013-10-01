Усім членам екіпажу «Арктик Санрайз» висунуть звинувачення у піратстві

Про це повідомляє агентство FlashNord з посиланням на власне джерело в слідчому управлінні СК по Північно-західному федеральному округу.

Співрозмовник агентства уточнив, що тридцять фігурантів справи про спробу захоплення нафтової платформи «Прирозламної» будуть звинувачені у злочині, передбаченому частиною 3 статті 227 Кримінального кодексу (піратство, здійснене організованою групою). Такий злочин, відповідно до КК, карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років, повідомляє Lenta.ru.

На тему: Мурманський суд терміново пофарбують через увагу ЗМІ до активістів "Грінпіс"

Раніше суд у Мурманську заарештував весь екіпаж «Арктик Санрайз» на два місяці. Більшість фігурантів справи - іноземці, громадян Росії четверо. У числі заарештованих росіян виявився фотожурналіст Денис Синяков, який працював за контрактом з Greenpeace і виконував на борту судна редакційне завдання «Ленти.Ру».

Арешт Синякова викликав протести з боку громадськості, акцію на його захист провели російські інтернет-ЗМІ. Збір коштів для допомоги фотографу ведеться через сайт freedomdenissinyakov.ru.

Акція природозахисної організації Greenpeace пройшла в Печорському морі 18 вересня. Активісти спробували висадитися на платформу «Прирозламну», щоб звернути увагу громадськості на небезпеку нафтогазових розробок на арктичному шельфі. Прикордонники перешкодили висадці і при цьому затримали двох активістів. На наступний день вони висадилися на судно «Арктик Санрайз», яке потім було відконвойоване до Мурманська. Там усіх, хто був на борту судна осіб помістили в СІЗО.